Arnavutluk-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Arnavutluk-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

Arnavutluk-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

A 'nın H Grubu'nda deplasmanda Arnavutluk ile yapacağı maçın misafir takım tribün biletleri satışa sunuldu

A 'nın 22 Mart Cuma günü Arnavutluk ile deplasmanda yapacağı H Grubu maçının biletleri satışa çıktı.

yapılan açıklamada, İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda TSİ 22.45'te oynanacak karşılaşmanın misafir takım tribünü öncelikli bilet satışının, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladığı belirtildi.

üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı gerçekleştirilen misafir takım tribünü bilet fiyatının 50 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, taraftar kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkının 3 gün süreceği aktarıldı.

  1. 25.02.2019
  2. Güncelleme: 25.02.2019 17:47
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