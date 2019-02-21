Kadın A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri belli oldu
Kadın A Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Grubu'nda Hollanda, Rusya, Slovenya, Kosova ve Estonya ile eşleşti.
Kadın A Milli Futbol Takımı'nın 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. Ev sahibi İngiltere'nin dahil olmadığı kura çekimine 47 takım katıldı ve 6 takımlı 2, 5 takımlı 7 grup oluşturuldu. Milliler, eleme grubunda Hollanda, Rusya, Slovenya, Kosova ve Estonya ile birlikte A Grubu'nda yer aldı.
Kuraya Türkiye Futbol Federasyonu adına Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sertan Kırağası katıldı.
Grup maçları 26 Ağustos 2019-22 Eylül 2020 tarihleri arasında oynanacak. Grup birincileri ve en iyi 3 grup ikincisinin direkt Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacağı elemelerde, geriye kalan 6 grup ikincisi play-off maçları oynayacak. 25 Eylül 2020 tarihinde Nyon'da yapılacak kura çekimi sonucunda 6 grup ikincisinin eşleşmeleri belli olacak. İki ayaklı oynanacak olan eleme maçları 19 ve 27 Ekim 2020 tarihlerinde oynanacak.
- 21.2.2019 18:18
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
Kadın A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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