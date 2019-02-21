Kadın A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri belli oldu
21 Şubat 2019, Perşembe
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Kadın A 'nın elemelerindeki rakipleri belli oldu

Kadın A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri belli oldu

Kadın A , 2021 Kadınlar elemelerinde A Grubu'nda , , Slovenya, ve Estonya ile eşleşti.

Kadın A 'nın 2021 Kadınlar eleme grubundaki rakipleri 'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. Ev sahibi 'nin dahil olmadığı kura çekimine 47 takım katıldı ve 6 takımlı 2, 5 takımlı 7 grup oluşturuldu. Milliler, eleme grubunda , , Slovenya, ve Estonya ile birlikte A Grubu'nda yer aldı.

Kuraya adına Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sertan Kırağası katıldı.

Grup maçları 26 Ağustos 2019-22 Eylül 2020 tarihleri arasında oynanacak. Grup birincileri ve en iyi 3 grup ikincisinin direkt Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacağı elemelerde, geriye kalan 6 grup ikincisi play-off maçları oynayacak. 25 Eylül 2020 tarihinde Nyon'da yapılacak kura çekimi sonucunda 6 grup ikincisinin eşleşmeleri belli olacak. İki ayaklı oynanacak olan eleme maçları 19 ve 27 Ekim 2020 tarihlerinde oynanacak.

  1. 21.2.2019 18:18
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