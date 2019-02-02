Osman Çakmak'ın acı günü
02 Şubat 2019, Cumartesi
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'ın acı günü

Osman Çakmak'ın acı günü

kaptanı 'ın sobadan zehirlenen annesi hayatını kaybetti, babası ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan kaptanı , "Hep söylediğimiz buydu. Milli takım kampı, Avrupa Şampiyonası derken anne ile babayla ilgilenme fırsatımız olamadı. Acımız büyük. Büyük bir devletiz. Babam şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. İnşallah Cenabı Allah iki acıyı bir arada yaşatmaz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Tüm yetkililer burada, herkes sefer oldu" dedi.

  1. 3.2.2019 01:30
  2. Güncelleme: 3.2.2019 01:30
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