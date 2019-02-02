Osman Çakmak'ın acı günü
Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın sobadan zehirlenen annesi hayatını kaybetti, babası ise yoğun bakımda tedavi görüyor.
Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, "Hep söylediğimiz buydu. Milli takım kampı, Avrupa Şampiyonası derken anne ile babayla ilgilenme fırsatımız olamadı. Acımız büyük. Büyük bir devletiz. Babam şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. İnşallah Cenabı Allah iki acıyı bir arada yaşatmaz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Tüm yetkililer burada, herkes sefer oldu" dedi.
- 3.2.2019 01:30
- Güncelleme: 3.2.2019 01:30
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Osman Çakmak'ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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