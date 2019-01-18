A Milli Kadın Futbol Takımı iddialı
Slovakya ile Antalya'da 2 hazırlık maçı yapacak A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Talat Tuncel, "Hedefimiz Avrupa Şampiyonası." dedi.
A Milli Takım, yarın ve 22 Ocak Salı günü Slovakya ile yapacağı maçların hazırlıklarını karşılaşmaların oynanacağı Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.
Teknik direktör Talat Tuncel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ay-yıldızlı futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu görüldü.
Talat Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin hazırlıklarına 2 ay önce Gürcistan maçlarıyla başladıklarını söyledi.
Slovakya'nın Gürcistan'a göre daha güçlü bir rakip olduğunu aktaran Tuncel, "Burada oyuncularımızın performansını görmek çok önemli. İyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Ona göre hazırlandık. Şubat ayının 21'inde Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kurası var. Yapacağımız özel maçlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlık. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası." diye konuştu.
- 18.1.2019 19:31
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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