A Milli Kadın Futbol Takımı iddialı
18 Ocak 2019, Cuma
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A iddialı

A Milli Kadın Futbol Takımı iddialı

Slovakya ile Antalya'da 2 hazırlık maçı yapacak A 'nın teknik direktörü , "Hedefimiz ." dedi.

A , yarın ve 22 Ocak Salı günü Slovakya ile yapacağı maçların hazırlıklarını karşılaşmaların oynanacağı Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ay-yıldızlı futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu görüldü.

Talat Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 Elemeleri'nin hazırlıklarına 2 ay önce maçlarıyla başladıklarını söyledi.

Slovakya'nın Gürcistan'a göre daha güçlü bir rakip olduğunu aktaran Tuncel, "Burada oyuncularımızın performansını görmek çok önemli. İyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Ona göre hazırlandık. Şubat ayının 21'inde Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kurası var. Yapacağımız özel maçlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlık. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası." diye konuştu.

  1. 18.1.2019 19:31
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