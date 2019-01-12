Rumen teknik adam, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, göreve başladığından itibaren Türk futbolunu büyük bir dikkatle aktif şekilde takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda A Milli Takım'a büyük hizmetleri olmuş futbolcuların yerlerini genç bir jenerasyona bırakma zamanının geldiğini gördüm. Net bir tespit yapmak gerekirse, tecrübeli oyuncularımızın sakatlık başta olmak üzere çeşitli problemler yaşamaları üzerine fiziksel durumları nedeniyle kulüp-milli takım döngüsünü birlikte götürürken çok zorlanacaklarını anladım. Bu oyuncular için üzülsem de Türkiye'yi her büyük turnuvaya katılan bir takım haline getirebilmek için risk alarak kadromuzu genç isimlerden kurmaya karar verdim. Bu sayede, yaş ortalamamız 30'lardan 23,5'lara indi."

Gençleştirme sürecinin sancılı olduğunu, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin A takımlarında düzenli olarak forma giyen çok az sayıda 23 yaş altı Türk futbolcu bulunduğunu aktaran Lucescu, şöyle devam etti:

"Bu şartlar altında, alt liglerde sürekli oynayan ve yaş kriterine uyan futbolcular varsa bunların düzeylerini görmek istedik ve karma müsabakalarını organize ettik. Karma maçlarının düzenlenmesindeki en önemli gerekçe, genç oyuncuların mevcut performanslarını yalnızca yaşıtlarının bulunduğu rekabetçi bir ortamda gözlemlemekti. Bireysel yeteneklerinin yanında kolektif futbola olan yatkınlıklarını incelemek de bizim için çok mühimdi. Karmalar için oyuncuları tespit ederken temel iki kriterimiz aldıkları süre ve potansiyelleri hakkında yapılan değerlendirmelerdi. Karma maçlarıyla amaçladıklarımıza ulaştık."

Mircea Lucescu, geçen yıl da aynı organizasyonu düzenlediklerini hatırlatarak, "Bu süreçte çok teknik direktör ile görüşmem oldu. Çetin lig mücadelesi içinde baskı altında olduklarından dolayı genç oyuncuları deneme olanaklarının sınırlı olduğunun farkındayım. Bu bakımdan ben ve ekip arkadaşlarım, genç Türk futbolculara kendilerini göstermeleri ve onları takip ettiğimizin farkında olmaları için bir fırsat yaratmak istedik." ifadelerini kullandı.

Karma maçlara 1. Lig'den 29, 2. Lig'den de 32 futbolcu davet ettiklerini aktaran Lucescu, "TFF'de değişik kademelerde görev yapan 34 farklı antrenörün Eylül-Aralık 2018 döneminde izlediği 191 resmi karşılaşmada Spor Toto 1. Lig'de 91, TFF 2. Lig'de ise 241 23 yaş altı futbolcunun süre aldığını gördük. Bu isimler arasından, antrenörlerimizin yapmış olduğu koordinasyon ile Spor Toto 1. Lig'den 29, TFF 2. Lig'den ise 32 futbolcuyu karma maçlarına davet ettik. Sakatlık ve çeşitli mazeretleri nedeniyle 20'ye yakın futbolcuyu da karmalarda görme imkanı bulamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Karma maçlarında izlediği oyuncuları teknik anlamda iyi bulduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolcularımızda yeterli potansiyelin mevcut olduğunu gördüm. Özellikle beni etkileyen 4-5 futbolcu oldu. Onları da bazı dokunuşlarla yakın gelecekte A Milli Takım'da değerlendirebiliriz." açıklamasını yaptı.

"MEMLEKETİN TÜMÜNE ODAKLANMAK GEREKİR"

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu anlatan Mircea Lucescu, şunları kaydetti:

"Yetenek keşfi ve eğitimi için yalnızca büyük merkezlere veya batı bölgelerine değil, memleketin tümüne odaklanmak gerekir. Kabiliyet her yerden çıkabilir. Bu noktada Muhammed Salah ve Henrikh Mkhitaryan örneklerini verebiliriz. İlk keşfedildiklerinde hangi takımlarda oynuyorlardı? Bu tür yetenekleri eğitmeyi, onları nasıl yönlendireceğinizi ve organize edeceğinizi bilmeniz gerekir. Antrenörlükteki 40 yıllık tecrübelerim esnasında birçok genç futbolcu ile çalıştım. Çoğu üst noktalara ulaştı. Şimdi bu deneyimi Türk Milli Takımı'nın gelecek yedi senesine hizmet edecek oyuncuları bulup yükseltmek için kullanmak istiyorum."

Lucescu, geçen yıl düzenlenen karma maçlarında ilk kez izlediği Zeki Çelik'i A Milli Takım'a davet ettiğini anımsatarak, "Daha sonra bu oyuncumuz Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Ardından da hem kulübünün hem de A Milli Takım'ın ilk 11'inin değişmez ismi haline geldi. Kendisine Fransa'ya gitmeden önce Türkiye'deki büyük takımlardan teklif gelmemiş olması son derece hayret uyandırıcı bir durum." şeklinde görüş belirtti.

Geçen yılki etkinlikte yer alıp, sonrasında kariyeri ivme kazanan tek futbolcunun Zeki Çelik olmadığını kaydeden Rumen teknik adam, "6 futbolcu ilk kez 20 ve 21 yaş altı milli takımlarına çağrıldı. Spor Toto 1. Lig'den 4, TFF 2. Lig'den 2 futbolcu, Spor Toto Süper Lig takımlarına transfer oldu. TFF 2. Lig'den ise 6 oyuncu bir üst lige transfer yaptı." ifadelerini kullandı.

Karmalara seçilmenin gerek oyuncular gerekse kulüpleri ve onlarla çalışan teknik adamlar için büyük bir prestij kaynağı olduğunu vurgulayan Lucescu, "Müsabaka takviminin elverdiği bir haftada, bu kez de karma karşılaşmalarda bizde iyi izlenim bırakan oyuncular ile Süper Lig'de takip edilen 21 yaş altı futbolcuların hali hazırda Ümit Milli Takım'da forma giyen isimlerle buluşacağı çok kısa bir hazırlık kampı yapmayı düşünüyoruz. Böylelikle daha önce uluslararası seviyede mücadele etmiş isimlere karşı performanslarını test edebileceğiz." açıklamasını yaptı.

Mircea Lucescu, karma organizasyonu için olanak sağlayan TFF yönetimine, oyuncu tespiti ve operasyon sürecinde görev alan antrenörlere, etkinliğin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapan kulüp, teknik adam ve futbolculara teşekkür etti.