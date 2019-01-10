Ay-yıldızlılar hazırlık maçında Tacikistan'ı 6-1 yendi
A Milli Futsal Takımı Erzurum'da karşı karşıya geldiği Tacikistan Milli Futsal Takımı'nı 6-1'lik skorla mağlup etti.
2020 Futsal Dünya Kupası elemeleri öncesi Erzincan Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan milli takım, maçtan da 6-1 galip ayrıldı. A Milli Futsal Takımı'nın gollerini 2 ve 38. dakikalarda Burak Uğurlu, 10. dakikada Kamil Can Akparlar, 29. dakika Mustafa Acar, 34. dakikada Furkan Özhan, 39. dakikada Burak Özdemir kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 7. dakikada Rakhmatov Parviz'den geldi.
Müsabakayı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkan Vekili Gökhan Ulutaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ile sporseverler izledi.
A Milli Futsal Takımı, Tacikistan ile Erzincan Merkez Spor Salonu'nda bir hazırlık maçı daha yapacak.
- 10.1.2019 10:53
- Güncelleme: 10.1.2019 10:59
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Love’un menajeri tehdit etti
Toplam 1
Yorum
cascan Neye göre transfer yapılıp ücret belirleniyor.Aşırı ücretler şimdi sorun oldu.Ve yapılacak transferlerinde önünü keser.Önce güvenilir olmalı
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Skrtel ve Şener’e yeni sözleşme
Toplam 1
Yorum
hakan ikiside çok önemli oyucular hele bu durumda elde tutmak lazım şenerin gitmesine izin vermeyin o çok iyi bir futbolcu bjk takas vs şaka gibi.
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Vagner Love'ın avukatından Beşiktaş'a FIFA tehdidi
Toplam 6
Yorum
sek gelir45 milyon euro gider 4.5 milyon euro bu futbolcuların parası neden ödenmiyor fiko
Ay-yıldızlılar hazırlık maçında Tacikistan'ı 6-1 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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