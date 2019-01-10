Ay-yıldızlılar hazırlık maçında Tacikistan'ı 6-1 yendi
10 Ocak 2019, Perşembe
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Ay-yıldızlılar hazırlık maçında Tacikistan'ı 6-1 yendi

Ay-yıldızlılar hazırlık maçında Tacikistan'ı 6-1 yendi

A Erzurum'da karşı karşıya geldiği Tacikistan Milli Futsal Takımı'nı 6-1'lik skorla mağlup etti.

2020 Futsal Dünya Kupası elemeleri öncesi 'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan milli takım, maçtan da 6-1 galip ayrıldı. A 'nın gollerini 2 ve 38. dakikalarda Burak Uğurlu, 10. dakikada Kamil Can Akparlar, 29. dakika Mustafa Acar, 34. dakikada Furkan Özhan, 39. dakikada Burak Özdemir kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 7. dakikada Rakhmatov Parviz'den geldi.

Müsabakayı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkan Vekili Gökhan Ulutaş, 3. Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ile sporseverler izledi.

A Milli Futsal Takımı, Tacikistan ile Erzincan Merkez Spor Salonu'nda bir hazırlık maçı daha yapacak.

  1. 10.1.2019 10:53
  2. Güncelleme: 10.1.2019 10:59
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