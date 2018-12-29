Cengiz Salah gibi
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Cengiz Salah gibi

Cengiz Salah gibi

Lucescu, milli yıldızın Messi gibi gelişim gösterdiğini söyledi. “Oyun kalitesi olarak Salah’a benziyor” dedi

A teknik direktörü , Roma'da forma giyen 'e övgüler dizdi. Rumen çalıştırıcı, "Cengiz'i her maç takip ediyorum. Kendisini sürekli geliştiriyor. Onda Messi ve Salah'taki gelişimi görüyorum. Kalitesi ve oyun tarzıyla Muhammed Salah'a benziyor. Ama daha çok tecrübe kazanması gerek" diye konuştu. Luce, Cengiz'in adının ile anılmasının da çok doğal olduğunu söyledi.
  1. 29.12.2018
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