Arnavutluk-Türkiye maçı İşkodra'da oynanacak – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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Arnavutluk-Türkiye maçı 'da oynanacak

Arnavutluk-Türkiye maçı İşkodra'da oynanacak

A 'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile 2019'da deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya, kenti ev sahipliği yapacak.

A 'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile 2019'da deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya, kenti ev sahipliği yapacak.

yapılan açıklamada, milli takımın Arnavutluk ile karşılaşacağı H Grubu ilk hafta mücadelesinin, İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, karşılaşmanın TSİ 22.45'te başlayacağı kaydedildi.

  1. 14.12.2018 19:27
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