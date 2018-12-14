Arnavutluk-Türkiye maçı İşkodra'da oynanacak
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile 22 Mart 2019'da deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya, İşkodra kenti ev sahipliği yapacak.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile 22 Mart 2019'da deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya, İşkodra kenti ev sahipliği yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Arnavutluk ile karşılaşacağı H Grubu ilk hafta mücadelesinin, İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Açıklamada, karşılaşmanın TSİ 22.45'te başlayacağı kaydedildi.
- 14.12.2018 19:27
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Arnavutluk-Türkiye maçı İşkodra'da oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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