A Milli Takım’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova ile yapacağı karşılaşma Eskişehir'de oynanacak.
25 Mart 2019 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Grubundaki ilk iç saha maçına Eskişehir'de çıkacak olan Milliler, Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki ilk karşılaşmasını 27 Mart 2017'de Moldova ile oynamış ve bu özel müsabakayı 3-1 kazanmıştı.
- 6.12.2018 22:08
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Trabzonspor'dan flaş Mete Kalkavan açıklaması!
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ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
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klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
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Orkun Kökçü'nün babasından Beşiktaş açıklaması!
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murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
Türkiye - Moldova maçı Eskişehir'de oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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