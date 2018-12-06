Türkiye - Moldova maçı Eskişehir'de oynanacak
06 Aralık 2018, Perşembe
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- Moldova maçı 'de oynanacak

Türkiye - Moldova maçı Eskişehir'de oynanacak

A Milli Takım’ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova ile yapacağı karşılaşma 'de oynanacak.

25 Mart 2019 Pazartesi günü Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Grubundaki ilk iç saha maçına Eskişehir'de çıkacak olan Milliler, 'ndaki ilk karşılaşmasını 27 Mart 2017'de Moldova ile oynamış ve bu özel müsabakayı 3-1 kazanmıştı.

  1. 6.12.2018 22:08
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