Lucescu gelecekten umutlu!
04 Aralık 2018, Salı
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Lucescu gelecekten umutlu!

Lucescu gelecekten umutlu!

A Milli Takım’ın hocası , göreve bileti için değil, takımı gençleştirmek için geldiğini söyledi. Luce “Üzerimde baskı yok” dedi.

Türk Milli Takımı'nın başında yaptıklarıyla zaman zaman eleştirilen kendini savundu. Goal.com'a konuşan Rumen hoca "'na katılamamak üzerimdeki baskıyı artırmadı. Ben buraya onun için gelmedim. Görevim takımı gençleştirmekti. Şimdi 23-24 yaş sınırına çektim. Gençlere yer açtım" dedi.

'FORMA GİYMELİLER'
Lucescu şöyle konuştu: "Bu ülkeye çok şey vermiş, 32-33 yaşındaki oyuncular hala Milli Takım'da oynuyorlardı. Ben yoluma genç isimlerle devam etmek istedim. Ayrıca maçından sonra ceza aldım ve hayati öneme sahip son karşılaşmada takımıma kenardan taktik veremedim" Milli Takım, Uluslar Kupası'nda Luce ile C Ligi'ne düşmüştü.

LUCE KURADAN UMUTLU
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu grup kurasını beğendiğini söyledi. Her karşılaşmayı ciddiye alacaklarının altını çizdi.
  1. 4.12.2018
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