Lucescu gelecekten umutlu!
A Milli Takım’ın hocası Mircea Lucescu, göreve Dünya Kupası bileti için değil, takımı gençleştirmek için geldiğini söyledi. Luce “Üzerimde baskı yok” dedi.
'FORMA GİYMELİLER'
Lucescu şöyle konuştu: "Bu ülkeye çok şey vermiş, 32-33 yaşındaki oyuncular hala Milli Takım'da oynuyorlardı. Ben yoluma genç isimlerle devam etmek istedim. Ayrıca Ukrayna maçından sonra ceza aldım ve hayati öneme sahip son karşılaşmada takımıma kenardan taktik veremedim" Milli Takım, Uluslar Kupası'nda Luce ile C Ligi'ne düşmüştü.
LUCE KURADAN UMUTLU
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu grup kurasını beğendiğini söyledi. Her karşılaşmayı ciddiye alacaklarının altını çizdi.
- 4.12.2018
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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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Toplam 1
Yorum
knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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