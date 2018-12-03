Türkiye, EURO 2020 elemelerinde H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti. Millilerin son dünya şampiyonu Fransa ile eşleşmesi özellikle ses getirirken İzlanda ile bir kez daha aynı gruba düşmemiz de büyük bir tesadüf oldu. Ay-yıldızlıların 73 yaşındaki teknik direktörü Mircea Lucescu, bu grubu aşmamız gerektiğini söylerken rakipleri tek tek değerlendirdi. Rumen hoca, "Fransa önemli bir takım. Maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Bunu da başarabiliriz" dedi.



İLK 2 DİREKT GİDİYOR

Luce şöyle konuştu: "İzlanda ile son zamanlarda çok oynadık. Onları yakından tanımamız bir avantaj. Andorra ve Moldova maçlarını kazanmalıyız. Arnavutluk da yabana atılmaması gereken bir takım. Son 7 ayda yeni bir takım oluşturuyoruz. Kendi oyunumuzu sergilersek, diğer takımları domine edebiliriz"

Elemelerde gruplarında ilk 2 sırayı elde eden 20 takım direkt olarak EURO 2020'ye katılım hakkı kazanacak. Diğer 4 takım ise Uluslar Ligi'nden gelecek.



DESCHAMPS: ZOR BİR GRUP

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps işlerinin kolay olmadığını söyledi. Deschamps "Türkiye'de kaliteli oyuncular var. Avrupa'da ağırlığı olan bir takım. Orada çok sıcak bir atmosfer olacak. Her maçı büyük bir ciddiyetle oynamalıyız" diye konuştu.

EYVAH YİNE İZLANDA!

Son dönemde başımızın belası olan İzlanda ile EURO 2020 elemelerindeyine aynı gruba düştük. EURO 2016 elemelerinde İzlanda'ya deplasmanda 3-0 yenilmiş, evimizde 1-0 yenmiştik. 2018 Dünya Kupası elemelerinde ise Kuzeyli rakibimize diş geçirememiştik. İzlanda'ya deplasmanda 2-0, evimizde ise 3-0'lık skorlarla mağlup olmuştuk. İzlanda ile tarimizde 11 karşılaşma oynadık 2'sini kazanabildik. 7 kez kaybettik.

MİNİ YORUM | İYİ KURA ÇEKTİK - HAMİT ALTINTOP

Bence iyi bir kura çektik. Arnavutluk, Moldova ve Andorra maçlarında puan kaybı yaşamaz ve diğer rakiplerden sürpriz 1-2 puan alırsak grupta 2. olabileceğimize inanıyorum. Ben Milli Takım için forma giyerken Bayern Münih bana "Sen iğneyle mi oynuyorsun" diyordu. "Hayır" dedim. Milli Takım'da oynamak benim için ayrı bir gurur ve motivasyon kaynağıydı. Milli Takım denilince bizde akan sular dururdu. Çok defa ağrılarıma rağmen forma giymeye çalıştım. Ayağım kırılmıştı 8 haftada iyileşip Euro 2008'de oynamak istedim. Kendi takımımda yenilsem bile yine de Milli Takım'da bu üzüntüyü yaşamamaya çalıştım.