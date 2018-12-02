Mircea Lucescu'dan EURO 2020 yorumu: Umarım ilk maçımız Fransa ile olmaz
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, EURO 2020 kurasını yorumladı ve "Umarım ilk maçımız Fransa'yla olmaz" dedi.
İşte Lucescu'nun açıklamaları:
"Grupların tamamı esasında birbirine denk. Neticede kazanmak zorundasınız. Kolay değil, bizim için Fransa'ya karşı oynamak çok önemli. Sahaya kazanmak için çıkacağaız. Bütün maçlar çok önemli. Umuyoruz ki bu genç takımımız daha iyi performans koymaya başlar. Umarım ilk maçımız Fransa'yla olmaz"
- 2.12.2018 15:05
- Güncelleme: 2.12.2018 15:53
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
Mircea Lucescu'dan EURO 2020 yorumu: Umarım ilk maçımız Fransa ile olmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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