İşte Lucescu'nun açıklamaları:

"Grupların tamamı esasında birbirine denk. Neticede kazanmak zorundasınız. Kolay değil, bizim için Fransa'ya karşı oynamak çok önemli. Sahaya kazanmak için çıkacağaız. Bütün maçlar çok önemli. Umuyoruz ki bu genç takımımız daha iyi performans koymaya başlar. Umarım ilk maçımız Fransa'yla olmaz"