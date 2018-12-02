Mircea Lucescu'dan EURO 2020 yorumu: Umarım ilk maçımız Fransa ile olmaz
02 Aralık 2018, Pazar
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'dan yorumu: Umarım ilk maçımız ile olmaz

Mircea Lucescu'dan EURO 2020 yorumu: Umarım ilk maçımız Fransa ile olmaz

A Milli Takım Teknik Direktörü , kurasını yorumladı ve "Umarım ilk maçımız 'yla olmaz" dedi.

İşte Lucescu'nun açıklamaları:

"Grupların tamamı esasında birbirine denk. Neticede kazanmak zorundasınız. Kolay değil, bizim için Fransa'ya karşı oynamak çok önemli. Sahaya kazanmak için çıkacağaız. Bütün maçlar çok önemli. Umuyoruz ki bu genç takımımız daha iyi performans koymaya başlar. Umarım ilk maçımız Fransa'yla olmaz"

  1. 2.12.2018 15:05
  2. Güncelleme: 2.12.2018 15:53
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