Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'tan Türkiye ve Valbuena yorumu!
02 Aralık 2018, Pazar
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Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'tan ve Valbuena yorumu!

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'tan Türkiye ve Valbuena yorumu!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, elemelerinde 'yle aynı gruba düşmelerini ve Fenerbahçe'de yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Valbuena'yı yorumladı.

İşte Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın yorumları:

"TÜRKİYE AĞIRLIĞI OLAN BİR TAKIM"
"Öncelikle zor bir gruba düştük. 'ye gitmek benim için mutluluktur. İşimiz kolay olmayacak. Türk Milli Takımı iyi bir konumda. Türkiye Avrupa'da ağırlığı olan bir Milli Takım.

"İYİ BİR DÖNEMDEN GEÇTİĞİ İÇİN DEĞERLENDİRECEĞİM"
Sezona kötü başladı ama sonrasında toparlandı. Şu anda iyi bir dönemden geçtiği için değerlendireceğim.

  1. 2.12.2018 15:44
  2. Güncelleme: 2.12.2018 16:07
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