Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'tan Türkiye ve Valbuena yorumu!
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, EURO 2020 elemelerinde Türkiye'yle aynı gruba düşmelerini ve Fenerbahçe'de yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Valbuena'yı yorumladı.
İşte Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın yorumları:
"TÜRKİYE AĞIRLIĞI OLAN BİR TAKIM"
"Öncelikle zor bir gruba düştük. Türkiye'ye gitmek benim için mutluluktur. İşimiz kolay olmayacak. Türk Milli Takımı iyi bir konumda. Türkiye Avrupa'da ağırlığı olan bir Milli Takım.
"İYİ BİR DÖNEMDEN GEÇTİĞİ İÇİN DEĞERLENDİRECEĞİM"
Sezona kötü başladı ama sonrasında toparlandı. Şu anda iyi bir dönemden geçtiği için değerlendireceğim.
- 2.12.2018 15:44
- Güncelleme: 2.12.2018 16:07
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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