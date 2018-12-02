İşte Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın yorumları:



"TÜRKİYE AĞIRLIĞI OLAN BİR TAKIM"

"Öncelikle zor bir gruba düştük. Türkiye'ye gitmek benim için mutluluktur. İşimiz kolay olmayacak. Türk Milli Takımı iyi bir konumda. Türkiye Avrupa'da ağırlığı olan bir Milli Takım.

"İYİ BİR DÖNEMDEN GEÇTİĞİ İÇİN DEĞERLENDİRECEĞİM"

Sezona kötü başladı ama sonrasında toparlandı. Şu anda iyi bir dönemden geçtiği için değerlendireceğim.