" Mircea Lucescu bırakacak" – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    " bırakacak"

    " <a href="/index/mircea-lucescu?id=6eacbb87-566a-4102-ba26-95daeb510242" class="" rel="tag">Mircea Lucescu</a> bırakacak"

    A Milli Takım Teknik Direktörü için, maç izlemek için gittiği ülkesi Romanya'dan sürpriz bir iddia geldi.

    Romanya basınından flaş bir iddia geld! A Milli Takım Teknik Direktörü 'nun alınan kötü sonuçların ardından bu görevinden ayrılacağı ve Romanya'ya döneceği iddia edildi.

    ROMANYA'YA DANIŞMAN MI OLACAK?
    Prosport'un haberine göre ile aldığı kötü sonuçların ardından ile yolların ayrılacağı belirtildi. Haberde, Lucescu'nun 'den ayrılarak teknik adamlık görevini bırakacağı ve Romanya Futbol Federasyonu'na danışman olacağı iddia edildi.

    DERBİ SIRASINDA ROMANYA'DA MAÇ İZLİYORDU
    Romanya'dan gelen bu iddiayı destekleyen gelişme ise, 'de Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor, Akhisarspor-Bursaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarının olduğu gün Lucescu'nun ülkesi Romanya'da olması ve CSMS Iaşi-Steaua Bükreş ve Voluntari-Viitorul maçlarını izlemesi oldu.

    CIPRIAN MARICA: TORUN SEVECEK YAŞTA
    Öte yandan eski Romen futbolcu Ciprian Marica, Lucescu'nun Romanya'ya döneceği iddialarını değerlendirdi. Marica, Lucescu'nun teknik adamlığı bırakamayacağını söylerken, "Lucescu artık dinleneceği ve torunlarını seveceği bir yaşta. Ama tanıdığım kadarıyla bunu yapmaz." dedi.

    LUCESCU'NUN MİLLİ TAKIM KARNESİ
    - : 0-0
    - : 0-1
    - : 2-0
    - : 0-0
    - : 2-3
    Türkiye - : 1-2
    - Türkiye: 1-1
    Tunus - Türkiye: 2-2
    Türkiye - : 2-1
    Karadağ - Türkiye: 2-2
    Türkiye - İrlanda: 1-0
    Türkiye - Arnavutluk: 2-3
    Romanya - Türkiye: 2-0
    Finlandiya - Türkiye: 2-2
    Türkiye - İzlanda: 0-3
    Türkiye - Hırvatistan: 1-0
    - Türkiye: 2-0
    1. 26.11.2018 12:03
    2. Güncelleme: 26.11.2018 12:05
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