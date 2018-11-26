" Mircea Lucescu bırakacak"
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu için, maç izlemek için gittiği ülkesi Romanya'dan sürpriz bir iddia geldi.
ROMANYA'YA DANIŞMAN MI OLACAK?
Prosport'un haberine göre Türkiye ile aldığı kötü sonuçların ardından Mircea Lucescu ile yolların ayrılacağı belirtildi. Haberde, Lucescu'nun Türkiye'den ayrılarak teknik adamlık görevini bırakacağı ve Romanya Futbol Federasyonu'na danışman olacağı iddia edildi.
DERBİ SIRASINDA ROMANYA'DA MAÇ İZLİYORDU
Romanya'dan gelen bu iddiayı destekleyen gelişme ise, Türkiye'de Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor, Akhisarspor-Bursaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarının olduğu gün Lucescu'nun ülkesi Romanya'da olması ve CSMS Iaşi-Steaua Bükreş ve Voluntari-Viitorul maçlarını izlemesi oldu.
CIPRIAN MARICA: TORUN SEVECEK YAŞTA
Öte yandan eski Romen futbolcu Ciprian Marica, Lucescu'nun Romanya'ya döneceği iddialarını değerlendirdi. Marica, Lucescu'nun teknik adamlığı bırakamayacağını söylerken, "Lucescu artık dinleneceği ve torunlarını seveceği bir yaşta. Ama tanıdığım kadarıyla bunu yapmaz." dedi.
LUCESCU'NUN MİLLİ TAKIM KARNESİ
Türkiye - Ukrayna: 0-0
Türkiye - İsveç: 0-1
Rusya - Türkiye: 2-0
Türkiye - Bosna Hersek: 0-0
İsveç - Türkiye: 2-3
Türkiye - Rusya: 1-2
Rusya - Türkiye: 1-1
Tunus - Türkiye: 2-2
Türkiye - İran: 2-1
Karadağ - Türkiye: 2-2
Türkiye - İrlanda: 1-0
Türkiye - Arnavutluk: 2-3
Romanya - Türkiye: 2-0
Finlandiya - Türkiye: 2-2
Türkiye - İzlanda: 0-3
Türkiye - Hırvatistan: 1-0
Ukrayna - Türkiye: 2-0
- 26.11.2018 12:03
- Güncelleme: 26.11.2018 12:05
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
FB comolliye ne gerek var ki kasımpaşanın ve ankaragücü scoutlarından ekip kurun yada transfer yapmadan önce onlara bir danışın
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
fblik comolli her menejerin getirebileceği kendi takımlarında oynayamayan bu ayew ve slimaniyi getirmesi akıllara zarar.
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Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
canfb Guiza'yı geçti adam. Bu sene yapılan transferlerden iş yapan bir tek jailson. Bir sporcunun yapmaması gereken hareketten ilk devreyi kapadı
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