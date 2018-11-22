Milli Takım'ımızın muhtemel rakipleri belli oldu!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin kura çekiminde torbalar belli oldu. Türkiye, 3. torbada olacak. Kuralar 2 Aralık’ta çekilecek.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar belli oldu. Uluslar B Ligi'nde B Ligi'nden C Ligi'ne düşen Türkiye, EURO 2020 elemelerinin kura çekimine 3. torbadan katılacak. 55 takımın 10 grupta mücadele edeceği elemelerde, 5 tane 5, 5 tane de 6 takımdan oluşan grup olacak. İlk iki sıradakiler direkt katılacak.
MAÇLAR MART 2019'DA
Dört takım ise UEFA Uluslar Ligi Play- Off maçlarının ardından belirlenecek. EURO 2020'de elemelerin ilk maçları 21-23 Mart 2019, son karşılaşmalar ise 17-19 Kasım 2019 tarihlerinde oynanacak. 12 Haziran- 12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak. Kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 2 Aralık'ta yapılacak.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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