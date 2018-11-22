Milli Takım'ımızın muhtemel rakipleri belli oldu!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'ımızın muhtemel rakipleri belli oldu!

    <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli Takım</a>'ımızın muhtemel rakipleri belli oldu!

    elemelerinin kura çekiminde torbalar belli oldu. , 3. torbada olacak. Kuralar 2 Aralık’ta çekilecek.

    elemelerinin kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar belli oldu. Uluslar B Ligi'nde B Ligi'nden C Ligi'ne düşen , elemelerinin kura çekimine 3. torbadan katılacak. 55 takımın 10 grupta mücadele edeceği elemelerde, 5 tane 5, 5 tane de 6 takımdan oluşan grup olacak. İlk iki sıradakiler direkt katılacak.

    MAÇLAR MART 2019'DA

    Dört takım ise Uluslar Ligi Play- Off maçlarının ardından belirlenecek. 'de elemelerin ilk maçları 21-23 Mart 2019, son karşılaşmalar ise 17-19 Kasım 2019 tarihlerinde oynanacak. 12 Haziran- 12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak. Kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 2 Aralık'ta yapılacak.

    1. 22.11.2018
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