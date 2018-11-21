Ümit Millilerimiz Norveç’e yenildi

Ümit Milli Futbol Takımı, İspanya'da Norveç ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti. Murcia kentindeki La Manga Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçta millilerin gollerini 26'da Halil İbrahim Dervişoğlu ile 75'te İlker Yüksel kaydetti. Norveç'in gollerini ise 3'te Heintz, 22'de Nico Mickelson ve 68'te Birk Risa (pen) attı.