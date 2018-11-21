Ümit Millilerimiz Norveç’e yenildi
Ümit Milli Futbol Takımı, İspanya'da Norveç ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.
Ümit Milli Futbol Takımı, İspanya'da Norveç ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti. Murcia kentindeki La Manga Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçta millilerin gollerini 26'da Halil İbrahim Dervişoğlu ile 75'te İlker Yüksel kaydetti. Norveç'in gollerini ise 3'te Heintz, 22'de Nico Mickelson ve 68'te Birk Risa (pen) attı.
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 2
Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
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Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
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