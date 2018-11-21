Türkiye'nin son sırada yer alarak C Ligi'ne düştüğü B Ligi 2. Grup'ta final niteliği taşıyan maçta İsveç, Rusya'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek 7 puana yükseldi ve grubu lider bitirip adını A Ligi'ne yazdırdı. Rusya'yla deplasmanda 0-0 berabere kalan İsveç, evinde Lindelöf ve Marcus Berg'in goleriyle Rusya'yı yenip ikili averajla grubu lider bitirdi.