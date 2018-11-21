Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizde İsveç A Ligi’nde – Fotomaç – 21 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizde A Ligi’nde

    Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizde <a href="/index/isvec?id=435590c6-e435-4e1a-8b83-f3945f455667" class="" rel="tag">İsveç</a> A Ligi’nde

    'nin son sırada yer alarak C Ligi'ne düştüğü B Ligi 2. Grup'ta final niteliği taşıyan maçta , 'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek 7 puana yükseldi ve grubu lider bitirip adını A Ligi'ne yazdırdı.

    'nin son sırada yer alarak C Ligi'ne düştüğü B Ligi 2. Grup'ta final niteliği taşıyan maçta , 'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek 7 puana yükseldi ve grubu lider bitirip adını A Ligi'ne yazdırdı. 'yla deplasmanda 0-0 berabere kalan , evinde Lindelöf ve Marcus Berg'in goleriyle 'yı yenip ikili averajla grubu lider bitirdi.

    1. 21.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizde A Ligi’nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN