Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizde İsveç A Ligi’nde
Türkiye'nin son sırada yer alarak C Ligi'ne düştüğü B Ligi 2. Grup'ta final niteliği taşıyan maçta İsveç, Rusya'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek 7 puana yükseldi ve grubu lider bitirip adını A Ligi'ne yazdırdı.
Türkiye'nin son sırada yer alarak C Ligi'ne düştüğü B Ligi 2. Grup'ta final niteliği taşıyan maçta İsveç, Rusya'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek 7 puana yükseldi ve grubu lider bitirip adını A Ligi'ne yazdırdı. Rusya'yla deplasmanda 0-0 berabere kalan İsveç, evinde Lindelöf ve Marcus Berg'in goleriyle Rusya'yı yenip ikili averajla grubu lider bitirdi.
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
Toplam 1
Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 2
Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizde İsveç A Ligi’nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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