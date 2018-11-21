U19 Milli Takımı Elit Tur’a yükseldi – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    U19 Elit Tur’a yükseldi

    U19 <a href="/index/milli-takimi?id=5cfe5940-77d2-4178-adfd-159dd7a6ed50" class="" rel="tag">Milli Takımı</a> Elit Tur’a yükseldi

    U1 9 , U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5'inci Grup'taki son maçında 'yi 1-0 mağlup etti.

    U1 9 , U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5'inci Grup'taki son maçında 'yi 1-0 mağlup etti. Arslan Zeki Demir Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede millilere galibiyeti getiren golü 72'nci dakikada Onur Taha Takır kaydetti. U19 bu sonuçla Elit Tur'a yükseldi.

    1. 21.11.2018
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