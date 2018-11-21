EURO 2020 elemeleri kura çekiminde A Milli Takım 3. torbada
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    elemeleri kura çekiminde A 3. torbada

    EURO 2020 elemeleri kura çekiminde A Milli Takım 3. torbada

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () elemelerinin kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar belli oldu: A Milli Futbol Takımı'mız 3. torbada yer alacak.


    eleme gruplarının torbaları, UEFA Uluslar Ligi'nde alınan puanlarla belirlendi. 'nin 3. torbada yer aldığı kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 2 Aralıkta gerçekleştirilecek.

    55 takımın 10 grupta mücadele edeceği elemelerde, 5 tane 5, 5 tane de 6 takımdan oluşan grup olacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan turnuvada mücadele etme hakkını kazanacak. Diğer dört takım ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

    Elemelerde ilk maçlar 21-23 Mart 2019, son karşılaşmalar ise 17-19 Kasım 2019 tarihlerinde oynanacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.

    KURA ÇEKİMİNDEKİ TORBALAR ŞÖYLE:

    UEFA Uluslar Ligi torbası: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre

    1. torba: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya

    2. torba: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya

    3. torba: Türkiye, Slovakya, İrlanda, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail

    4. torba: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan

    5. torba: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları

    6. torba: Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino.

    1. 21.11.2018 14:24
    2. Güncelleme: 21.11.2018 15:19
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