Mircea Lucescu Ukrayna maçı öncesi konuştu!
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: “Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Geleceğime ben karar veririm. İnanmasam göreve devam etmem. Bize zaman lazım.”
4 MAÇTA DA HARİKAYDIK
Oynadıkları 4 maçta da hükmeden tarafın Türkiye olduğunu kaydeden Mircea Lucescu, sözlerine şöyle devam etti: "Biz konsantrasyonu 90 dakikaya yayamadığımız için mağlubiyetler aldık. 4 maçta da harika şeyler yaptık. Ancak şans onlardan yanaydı. Şans bir gün bize de gelecek. Futbolcular, Milli Takım'ı sevdiği için geliyor. Burası bir prestij. Burada kontratları yok. İyi bir grup kurduğumuza inanıyorum. Ancak bu seviyeye gelmek benim hatam değil."
REKABETÇİ TAKIM KURACAĞIZ
"Görevı bırakırım diye bir lafım olmadı. Uydurma bir haber. Geleceğime de ben karar veririm. İnanmasam Milli Takım'daki görevime devam etmem. Yararlı olacağımı düşündüğüm için işime devam ediyorum. Kazanmaya alışmış bir takım olmak istiyoruz. Yeniden rekabetçi üst düzey oynamaya çalışan bir takım kurmak en büyük hedefimiz. Bunu bir şekilde yapmaya çabalıyoruz. Ancak bu zaman isteyen bir durum ve sabırlı olmak gerekiyor."
'TAKIMLARINDA OYNAMIYORLAR'
Takım'da oynayan Arda Turan, Tolga Ciğeci, Ozan Tufan, Selçuk İnan, Volkan Şen ve Burak Yılmaz gibi futbolculara da değinen Luce, "Hiçbiri kendi takımlarında oynamıyor. Buna da çözüm bulmak zorundayım. Bu arkadaşlara kapımızı kapadığımız da düşünülmesin" dedi.
'ZAMANLA DAHA İYİ OLACAĞIZ'
Lucescu'dan önce basın toplantısında konuşan milli oyuncu Yunus Mallı, kısa ve net konuştu: "Sonuç olmadığında eleştiri de normal. Tabii ki çok üzgünüz. Özellikle son maçı kaybetmemiz kötü oldu. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. İnşallah zamanla daha iyi sonuçlar elde edeceğiz."
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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