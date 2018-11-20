Mircea Lucescu Ukrayna maçı öncesi konuştu!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Ukrayna maçı öncesi konuştu!

    Mircea Lucescu Ukrayna maçı öncesi konuştu!

    A Teknik Direktörü Lucescu: “Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Geleceğime ben karar veririm. İnanmasam göreve devam etmem. Bize zaman lazım.”

    A Mıllı Takım Teknik Direktörü , Ukrayna maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. "Çalışmaya devam" diyerek sözlerine başlayan Rumen hoca, "Başka bir şey söz konusu değil. Yeni gençleri bu gruba dahil etmek için tüm maçları izliyoruz. Biz bu ekiple mart ayında başladık. 8 aydır birlikte oynuyorlar. Uluslar Ligi'nde çok zor bir gruptaydık. Rusya ve İsveç, Dünya Kupası'nda üst tura kalan takımlardı. 3 yıldır birbirini iyi tanıyan oyunculardan kurulu. Bizden daha tecrübelilerdi" ifadelerini kullandı.

    4 MAÇTA DA HARİKAYDIK

    Oynadıkları 4 maçta da hükmeden tarafın olduğunu kaydeden Mircea Lucescu, sözlerine şöyle devam etti: "Biz konsantrasyonu 90 dakikaya yayamadığımız için mağlubiyetler aldık. 4 maçta da harika şeyler yaptık. Ancak şans onlardan yanaydı. Şans bir gün bize de gelecek. Futbolcular, Milli Takım'ı sevdiği için geliyor. Burası bir prestij. Burada kontratları yok. İyi bir grup kurduğumuza inanıyorum. Ancak bu seviyeye gelmek benim hatam değil."

    REKABETÇİ TAKIM KURACAĞIZ

    "Görevı bırakırım diye bir lafım olmadı. Uydurma bir haber. Geleceğime de ben karar veririm. İnanmasam Milli Takım'daki görevime devam etmem. Yararlı olacağımı düşündüğüm için işime devam ediyorum. Kazanmaya alışmış bir takım olmak istiyoruz. Yeniden rekabetçi üst düzey oynamaya çalışan bir takım kurmak en büyük hedefimiz. Bunu bir şekilde yapmaya çabalıyoruz. Ancak bu zaman isteyen bir durum ve sabırlı olmak gerekiyor."

    'TAKIMLARINDA OYNAMIYORLAR'

    Takım'da oynayan , Tolga Ciğeci, , , ve gibi futbolculara da değinen Luce, "Hiçbiri kendi takımlarında oynamıyor. Buna da çözüm bulmak zorundayım. Bu arkadaşlara kapımızı kapadığımız da düşünülmesin" dedi.

    'ZAMANLA DAHA İYİ OLACAĞIZ'

    Lucescu'dan önce basın toplantısında konuşan milli oyuncu , kısa ve net konuştu: "Sonuç olmadığında eleştiri de normal. Tabii ki çok üzgünüz. Özellikle son maçı kaybetmemiz kötü oldu. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. İnşallah zamanla daha iyi sonuçlar elde edeceğiz."
    1. 20.11.2018
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