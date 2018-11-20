Mircea Lucescu konuşuyor!
Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Ukrayna maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor.
- 20.11.2018 23:00
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Toplam 1
Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 2
Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
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