Uzun yıllar Milli Takım formasını giyen Hamit Altıntop, çarpıcı açıklamalar yaptı. Ay-yıldızlı ekibin İsveç karşısında aldığı yenilgiyi değerlendiren Altıntop, "Bizden sonra o geçiş düzgün planla hazırlanmadığı için şu an bu durumdayız. Takımı kötü bulmuyorum. Son zamanların bireysel olarak en yetenekli takımına sahibiz. Futbol takım oyunu. Beraber hareket etmek gerekir. Biraz tecrübesiz bir takım, bu süreci onlara vermemiz gerekiyor. İki veya üç yıl sonra takım daha farklı bir seviyede olacak ve daha iyi sonuçlar alacağız. Sadece hocaya bağlı değil. Türk futbolunda takımlar maddi ve manevi sıkıntı içinde. Bu da ister istemez Milli Takım'a yansıyor. Lucescu'yu eleştirmekle kolaya kaçmış oluruz" diye konuştu.