Maç sonucu | Türkiye 0-0 Ukrayna | ÖZET

A Milli Futbol Takımı, özel maçta Ukrayna ile Antalya'da karşılaştı. 17 Kasım'da Konya'da UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kaybederek, B Ligi'nden C Ligi'nde düşen ay yıldızlı takım, bu akşam Antalya Stadı'nda oynanan maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı.

2'nci dakikada Ömer Bayram sol kanattan kale önüne ortaladı. Enes Ünal'ın ön direkte vuruşu az farkla auta gitti.



15'inci dakikada Yunus Mallı'nın ceza sahasına ortaladığı topla, ceza alanı sağ çaprazında buluşan Oğuzhan Özyakup'un sağ ayağıyla vuruşu dışarı çıktı.



23'üncü dakikada Ukrayna savunmasının uzaklaştırdığı topa sol kanattan hareketlenen Ömer Bayram'ın ceza sahası sol köşesinden yaptığı sert vuruş dışarı çıktı.



24'üncü dakikada Kovalenko'nun sağ kanattan pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Tsygankov kaleci Sinan Bolat ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top Sinan'dan kornere çıktı.



35'inci dakikada Zinchenko'nun ceza alanı içi sol çaprazından vuruşu kaleci Sinan Bolat'tan oyun alanına geri döndü.



42'nci dakikada Cengiz Ünder topu sağ kanattan ceza alanına ortaladı. Kale önündeki Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu ağlara gitti. Ancak, maçın hakemi gol vuruşu öncesinde Kaan Ayhan'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.



50'nci dakikada Serdar Gürler sol kanattan rakip ceza alanına girdi. Yerden pasında altıpas üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunu kaleci Lunin güçlükle kornere çeldi.



61'inci dakikada kullanılan serbest atış sonrasında kale önüne yapılan ortaya yükselen Çağlar Söyüncü topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



76'ncı dakikada Bolbat'ın sol çaprazdan pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Zinchenko'nun vuruşunda kaleci Sinan Bolat başarılıydı.



Mücadele 0-0 sona erdi.