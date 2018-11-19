Ümit Milliler bu kez güldü

En son oynadığı hazırlık maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan U21 Milli Takımı, önceki gece İskoçya'ya şans tanımadı. Ay-yıldızlı ekibimiz, İspanya'nın Murcia kentindeki Pinatar Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazandı. Ümit Milliler'in golleri 87'de Ahmet Canbaz, 90'da da Muhammed Kiprit'ten geldi.