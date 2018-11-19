Ümit Milliler bu kez güldü
En son oynadığı hazırlık maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan U21 Milli Takımı, önceki gece İskoçya'ya şans tanımadı.
En son oynadığı hazırlık maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan U21 Milli Takımı, önceki gece İskoçya'ya şans tanımadı. Ay-yıldızlı ekibimiz, İspanya'nın Murcia kentindeki Pinatar Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazandı. Ümit Milliler'in golleri 87'de Ahmet Canbaz, 90'da da Muhammed Kiprit'ten geldi.
- 19.11.2018
-
Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
-
33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
-
Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Ümit Milliler bu kez güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.