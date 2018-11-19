Ümit Milliler bu kez güldü – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    bu kez güldü

    Ümit Milliler bu kez güldü

    En son oynadığı hazırlık maçında 'ya 1-0 mağlup olan Takımı, önceki gece İskoçya'ya şans tanımadı.

    En son oynadığı hazırlık maçında 'ya 1-0 mağlup olan Takımı, önceki gece İskoçya'ya şans tanımadı. Ay-yıldızlı ekibimiz, 'nın Murcia kentindeki Pinatar Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazandı. 'in golleri 87'de Ahmet Canbaz, 90'da da Muhammed Kiprit'ten geldi.

    1. 19.11.2018
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