Türkiye 566. maçına çıkıyor
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    566. maçına çıkıyor

    Türkiye 566. maçına çıkıyor

    A , ile yarın 'da yapacağı özel maçla 566. kez sahaya çıkacak

    Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 297'si resmi, 268'i özel 565 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 132 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

    Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 243'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.

    A , bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 565 karşılaşmanın 485'ini Avrupa, 31'ini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

    HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
    A , geride kalan 565 maçın birini hükmen kazandı.

    ile arasında 17 Kasım 2015'te 'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra , Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

    Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

    LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 17. KARŞILAŞMA
    A Milli Futbol Takımı, teknik direktör dönemindeki 17. maçını ile oynayacak.

    Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 16 maçta 4 galibiyet alırken, 7 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı.

    Lucescu yönetiminde oynadığı 8'i resmi, 8'i özel 16 maçta 17 kez rakip fileleri havalandıran Türkiye, kalesinde ise 25 gol gördü.

    2018'DEKİ YEDİNCİ ÖZEL MAÇ
    Ay-yıldızlı ekip, Ukrayna karşılaşması ile 2018 yılındaki 7. özel maçına çıkacak.

    Milli takım, 2018'de oynadığı 6 özel maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Milliler, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

    Bu yıl oynadığı ilk maçta 'da hazırlık karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra yine hazırlık mücadelelerinde deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi.

    Milli takım, özel maçlarda, haziran ayında İsviçre'de Tunus ile 2-2, deplasmanda da ile 1-1 berabere kaldı.

    UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda 'i 3-2 yenmeyi başardı. ile oynadığı hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrılan mili takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Rusya'ya 2-0, sahasında ise İsveç'e 1-0 kaybetti.

    1. 19.11.2018 11:52
    2. Güncelleme: 19.11.2018 11:52
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