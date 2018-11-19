Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü

    Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü

    ’nın golcü oyuncusu , Rumen hakem ’ın maçının devre arasında kendisine iki penaltı sözü verdiğini iddia etti.

    'nın golcü oyuncusu , Rumen hakem 'ın maçının devre arasında kendisine iki penaltı sözü verdiğini iddia etti.

    Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç'in, 71. dakikada penaltıdan attığı golle deplasmanda 'yi 1-0 yenmesinin yankıları İsveç'te sürüyor.
    Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet'e konuşan , Rumen hakem 'ın ikinci yarı için İsveç lehine 2 kez penaltı noktasını göstereceği yönünde söz verdiğini öne sürdü.

    İlk yarı ceza sahası içindeki bir pozisyonda ayağına sert bir darbe aldığını kaydeden Berg, devre arası hakemle arasındaki geçen konuşmayı şöyle aktardı:

    "Hakemle devre arası konuşmam oldu. Bana, 'Eğer itiraz ettiğin pozisyon penaltıysa sana ikinci yarı iki penaltı veririm' dedi."
    Berg, muhabirin "Hakemle konuştuktan sonra size kazanmanız için yardım mı etti?" sorusuna, "Bilmiyorum. Benim bildiğim maçta iki penaltımız vardı, hakem birini verdi." yanıtını verdi.

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    JOHANSSON, SEYİRCİ VE ATMOSFERE HAYRAN KALDI

    Yayıncı kanal TV4'e açıklamalarda bulunan İsveçli orta saha oyuncusu Jakop Johansson ise 'daki seyirci ve atmosfere hayran kaldığını söyledi.
    "Türk seyircisi harikaydı." diyen Johansson, "Baskı olacağını biliyorduk. Dolu tribünlere oynamak eğlenceliydi. Türk seyircisi harikaydı. Ateşli bir atmosfer vardı ama biz profesyoneliz. İşimize odaklandık." ifadelerini kullandı.

    1. 18.11.2018 23:56
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