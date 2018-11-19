Lucescu’dan uyarılar – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Lucescu’dan uyarılar

    Lucescu’dan uyarılar

    , dünkü antrenman öncesi A oyuncularıyla saha ortasında 20 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi.

    , dünkü antrenman öncesi A oyuncularıyla saha ortasında 20 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi. Rumen teknik adamın karşılaşmasındaki hataları öğrencilerine aktardığı öğrenilirken, " karşısında daha dikkatli olmanızı bekliyorum. Her maça aynı ciddiyetle çıkmalıyız. Bize duyulan güveni boşa çıkarmamalıyız" dediği belirtildi.

    1. 19.11.2018
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