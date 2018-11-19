Lucescu’dan uyarılar
Mircea Lucescu, dünkü antrenman öncesi A Milli Takım oyuncularıyla saha ortasında 20 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi.
Mircea Lucescu, dünkü antrenman öncesi A Milli Takım oyuncularıyla saha ortasında 20 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi. Rumen teknik adamın İsveç karşılaşmasındaki hataları öğrencilerine aktardığı öğrenilirken, "Ukrayna karşısında daha dikkatli olmanızı bekliyorum. Her maça aynı ciddiyetle çıkmalıyız. Bize duyulan güveni boşa çıkarmamalıyız" dediği belirtildi.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Lucescu’dan uyarılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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