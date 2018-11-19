Lucescu’dan uyarılar

Mircea Lucescu, dünkü antrenman öncesi A Milli Takım oyuncularıyla saha ortasında 20 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi. Rumen teknik adamın İsveç karşılaşmasındaki hataları öğrencilerine aktardığı öğrenilirken, "Ukrayna karşısında daha dikkatli olmanızı bekliyorum. Her maça aynı ciddiyetle çıkmalıyız. Bize duyulan güveni boşa çıkarmamalıyız" dediği belirtildi.