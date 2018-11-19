Kritik dönem

UEFA Uluslar B Ligi'nde İsveç'e karşı önceki gece alınan yenilgi moralleri alt-üst etti. A Milli Takım, bu mağlubiyetle C Ligi'ne düşerken, teknik direktör Mircea Lucescu'nun da kredisini tükenmeye başladı. Rumen hocanın ağır eleştirilerin hedefinde kaldığı dönemde; teknik direktörlük için bir kez daha Şenol Güneş'in ismi anılmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daha önce de ay-yıldızlı ekibin gündemine giren ancak Beşiktaş'la yoluna devam eden tecrübeli teknik adamı, ocak ayından önce ikna etmeye çalışacağı iddia edildi. Ay-yıldızlı ekibimizde 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grupları'nın belli olacağı 2 Aralık 2018'deki kura çekimi öncesi teknik direktör değişikliğine gidilme ihtimalinin yüksek olduğu ileri sürüldü.