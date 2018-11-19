Kritik dönem – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Kritik dönem

    Kritik dönem

    Son yenilgisiyle Luce’nin kredisi tükenmeye başladı. ‘’ ismi bir kez daha yükseldi

    Uluslar B Ligi'nde 'e karşı önceki gece alınan yenilgi moralleri alt-üst etti. A , bu mağlubiyetle C Ligi'ne düşerken, 'nun da kredisini tükenmeye başladı. Rumen hocanın ağır eleştirilerin hedefinde kaldığı dönemde; teknik direktörlük için bir kez daha 'in ismi anılmaya başladı. 'nun () daha önce de ay-yıldızlı ekibin gündemine giren ancak 'la yoluna devam eden tecrübeli teknik adamı, ocak ayından önce ikna etmeye çalışacağı iddia edildi. Ay-yıldızlı ekibimizde 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grupları'nın belli olacağı 2 Aralık 2018'deki kura çekimi öncesi teknik direktör değişikliğine gidilme ihtimalinin yüksek olduğu ileri sürüldü.

    1. 19.11.2018
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