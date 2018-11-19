Kritik dönem
Son İsveç yenilgisiyle Luce’nin kredisi tükenmeye başladı. ‘Şenol Güneş’ ismi bir kez daha yükseldi
UEFA Uluslar B Ligi'nde İsveç'e karşı önceki gece alınan yenilgi moralleri alt-üst etti. A Milli Takım, bu mağlubiyetle C Ligi'ne düşerken, teknik direktör Mircea Lucescu'nun da kredisini tükenmeye başladı. Rumen hocanın ağır eleştirilerin hedefinde kaldığı dönemde; teknik direktörlük için bir kez daha Şenol Güneş'in ismi anılmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daha önce de ay-yıldızlı ekibin gündemine giren ancak Beşiktaş'la yoluna devam eden tecrübeli teknik adamı, ocak ayından önce ikna etmeye çalışacağı iddia edildi. Ay-yıldızlı ekibimizde 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grupları'nın belli olacağı 2 Aralık 2018'deki kura çekimi öncesi teknik direktör değişikliğine gidilme ihtimalinin yüksek olduğu ileri sürüldü.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Kritik dönem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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