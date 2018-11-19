Konya’ya teşekkür – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’ya teşekkür

    Konya’ya teşekkür

    (), A 'ın 'le oynadığı maça ev sahipliği yapan 'ya teşekkür mesajı yayınladı.

    (), A 'ın 'le oynadığı maça ev sahipliği yapan 'ya teşekkür mesajı yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu kırmızı-beyaz renklerle donatıp tribünleri dolduran futbolseverlere teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

    1. 19.11.2018
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