Konya’ya teşekkür
Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın İsveç'le oynadığı maça ev sahipliği yapan Konya'ya teşekkür mesajı yayınladı.
Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın İsveç'le oynadığı maça ev sahipliği yapan Konya'ya teşekkür mesajı yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu kırmızı-beyaz renklerle donatıp tribünleri dolduran futbolseverlere teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Konya’ya teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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