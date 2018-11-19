İsveçliler dört köşe

A Milli Takımımız karşısında önemli bir galibiyet elde eden İsveç'te yüzler gülüyor. İsveç basını, milli oyuncularına övgü dolu sözler sarfederken, golü atan Granqvist ve kaleci Olsen kahraman ilan edildi. SVT Televizyonu, "İsveç ölüm maçını kazandı" yorumunda bulundu.