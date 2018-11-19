İsveçliler dört köşe
A Milli Takımımız karşısında önemli bir galibiyet elde eden İsveç'te yüzler gülüyor.
A Milli Takımımız karşısında önemli bir galibiyet elde eden İsveç'te yüzler gülüyor. İsveç basını, milli oyuncularına övgü dolu sözler sarfederken, golü atan Granqvist ve kaleci Olsen kahraman ilan edildi. SVT Televizyonu, "İsveç ölüm maçını kazandı" yorumunda bulundu.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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