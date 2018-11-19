İsveçliler dört köşe – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    İsveçliler dört köşe

    İsveçliler dört köşe

    A karşısında önemli bir galibiyet elde eden 'te yüzler gülüyor.

    A karşısında önemli bir galibiyet elde eden 'te yüzler gülüyor. İsveç basını, milli oyuncularına övgü dolu sözler sarfederken, golü atan Granqvist ve kaleci Olsen kahraman ilan edildi. SVT Televizyonu, "İsveç ölüm maçını kazandı" yorumunda bulundu.

    1. 19.11.2018
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