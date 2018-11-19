İki penaltı sözü verdi

İsveçli Berg, Rumen hakem Kovac'la devrede yaptığı konuşmayı aktardı. Berg, "Bana 'Eğer itiraz ettiğin pozisyon penaltıysa sana iki penaltı veririm' dedi" diye konuştu. Berg, "Hakem size yardım mı etti?" sorusuna ise, "Bilmiyorum. İki penaltı vardı, birini verdi" diye yanıtladı.