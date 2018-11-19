İki penaltı sözü verdi
İsveçli Berg, Rumen hakem Kovac'la devrede yaptığı konuşmayı aktardı.
İsveçli Berg, Rumen hakem Kovac'la devrede yaptığı konuşmayı aktardı. Berg, "Bana 'Eğer itiraz ettiğin pozisyon penaltıysa sana iki penaltı veririm' dedi" diye konuştu. Berg, "Hakem size yardım mı etti?" sorusuna ise, "Bilmiyorum. İki penaltı vardı, birini verdi" diye yanıtladı.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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