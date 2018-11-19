İki penaltı sözü verdi – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    İki penaltı sözü verdi

    İki penaltı sözü verdi

    , hakem 'la devrede yaptığı konuşmayı aktardı.

    , hakem 'la devrede yaptığı konuşmayı aktardı. Berg, "Bana 'Eğer itiraz ettiğin pozisyon penaltıysa sana iki penaltı veririm' dedi" diye konuştu. Berg, "Hakem size yardım mı etti?" sorusuna ise, "Bilmiyorum. İki penaltı vardı, birini verdi" diye yanıtladı.

    1. 19.11.2018
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