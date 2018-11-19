Hasar büyük
Serdar, Hakan ve Hasan kadrodan çıkarıldı Cenk ile Mahmut’un durumu ise belirsiz
İsveç yenilgisiyle UEFA Uluslar Ligi'nde ağır yara alan A Milli Takım'da sakatlıklar arttı. Ay-yıldızlı ekibimiz, önemli isimlerinden yoksun kaldı. Ukrayna ile yarın hazırlık maçına çıkacak olan millilerde; Serdar Aziz, Hakan Çalhanoğlu ile Hasan Ali, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İsveç maçında sağ elinden sakatlanan Cenk Tosun, dünkü idmanı yarıda bırakıp, tedavi için hastaneye gitti. Mahmut ise takımdan ayrı çalıştı.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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