Hasar büyük – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Hasar büyük

    Hasar büyük

    Serdar, Hakan ve Hasan kadrodan çıkarıldı Cenk ile ’un durumu ise belirsiz

    yenilgisiyle Uluslar Ligi'nde ağır yara alan A 'da sakatlıklar arttı. Ay-yıldızlı ekibimiz, önemli isimlerinden yoksun kaldı. ile yarın hazırlık maçına çıkacak olan millilerde; , ile Hasan Ali, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İsveç maçında sağ elinden sakatlanan , dünkü idmanı yarıda bırakıp, tedavi için hastaneye gitti. ise takımdan ayrı çalıştı.

    1. 19.11.2018
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