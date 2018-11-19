Hasar büyük

İsveç yenilgisiyle UEFA Uluslar Ligi'nde ağır yara alan A Milli Takım'da sakatlıklar arttı. Ay-yıldızlı ekibimiz, önemli isimlerinden yoksun kaldı. Ukrayna ile yarın hazırlık maçına çıkacak olan millilerde; Serdar Aziz, Hakan Çalhanoğlu ile Hasan Ali, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İsveç maçında sağ elinden sakatlanan Cenk Tosun, dünkü idmanı yarıda bırakıp, tedavi için hastaneye gitti. Mahmut ise takımdan ayrı çalıştı.