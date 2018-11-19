Bir ihtimal daha var

Uluslar B Ligi'nden C'ye düşen Milli Takım için bir umut daha var. Ay-yıldızlı ekibimiz, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni de geçememesi halinde Uluslar Ligi'nde Play-Off oynamayı bekleyecek. A Ligi'nden yer alıp, EURO 2020 elemelerinden çıkan takım sayısının çok olması durumunda bu grubun Play-Off mücadelesine Türkiye'nin de yer aldığı B Grubu'ndan ülke dahil edilecek.