Bir ihtimal daha var – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Bir ihtimal daha var

    Bir ihtimal daha var

    Uluslar B Ligi'nden C'ye düşen için bir umut daha var. Ay-yıldızlı ekibimiz, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni de geçememesi halinde Uluslar Ligi'nde Play-Off oynamayı bekleyecek.

    Uluslar B Ligi'nden C'ye düşen için bir umut daha var. Ay-yıldızlı ekibimiz, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni de geçememesi halinde Uluslar Ligi'nde Play-Off oynamayı bekleyecek. A Ligi'nden yer alıp, EURO 2020 elemelerinden çıkan takım sayısının çok olması durumunda bu grubun Play-Off mücadelesine 'nin de yer aldığı B Grubu'ndan ülke dahil edilecek.

    1. 19.11.2018
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