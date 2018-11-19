A Milliler Ukrayna maçına hazır
A Milli Takım, yarın Antalya’da Ukrayna ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını tamamladı.
- 19.11.2018 21:26
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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