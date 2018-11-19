A Milliler Ukrayna maçına hazır – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    A Milliler maçına hazır

    A Milliler <a href="/index/ukrayna?id=1195b83d-e09a-4585-8d82-8f4e5929dfc4" class="" rel="tag">Ukrayna</a> maçına hazır

    A , yarın ’da ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını tamamladı.

    A Milli Futbol Takımı, kamp yaptığı otelin sahasında son çalışmasını yaptı. , antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Ardından ısınma hareketleri yapan oyuncular düz koşuyla çalışmaya devam etti. İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Antrenmanı Başkan Vekili de takip etti.
    1. 19.11.2018 21:26
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