Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ay-yıldızlı ekip, hazırlık maçında Ukrayna'yı Antalya'da ağırlayacak. Peki bu maç ne zaman saat kaçta oynanacak, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...
A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Ukrayna ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.
Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT 1'den CANLI yayınlanacak.
Mücadelede, Kosova Futbol Federasyonundan Genc Nuza düdük çalacak. Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Besfort Kasumi olacak.
Milli takım, üç gün önce UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kaybederek, B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüştü.
Öte yandan, Ukrayna müsabakası öncesi Serdar Aziz, Hakan Çalhanoğlu ve Hasan Ali Kaldırım da sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
ADAY KADRO
Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Okan Kocuk (Bursaspor)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Bayram (Galatasaray)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Yunus Mallı (Wolfsburg)
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)
- 19.11.2018 10:34
- Güncelleme: 19.11.2018 11:59
-
Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
-
33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
-
Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.