Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Türkiye- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Ay-yıldızlı ekip, hazırlık maçında 'yı 'da ağırlayacak. Peki bu maç ne zaman saat kaçta oynanacak, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...

    A , özel maçta yarın ile 'da karşı karşıya gelecek.

    Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT 1'den CANLI yayınlanacak.

    Mücadelede, Kosova Futbol Federasyonundan Genc Nuza düdük çalacak. Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Besfort Kasumi olacak.

    , üç gün önce UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kaybederek, B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüştü.

    Öte yandan, Ukrayna müsabakası öncesi , ve da sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

    ADAY KADRO
    Teknik direktör tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Kaleci: (), (Royal Antwerp), Okan Kocuk ()

    Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), (), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), (Galatasaray)

    Orta saha: (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Yunus Mallı (Wolfsburg)

    Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

    1. 19.11.2018 10:34
    2. Güncelleme: 19.11.2018 11:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN