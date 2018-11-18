Tribünde kırmızı-beyaz şov
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Tribünde kırmızı-beyaz şov

    Tribünde kırmızı-beyaz şov

    'da tribünler karşılaşma öncesinde tamamen doldu.

    Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin Türk bayrağı bırakıldı. Stadın dışındaki aydınlatma direklerinde de 50 Türk bayrağı kullanıldı. A Milli Futbol Takımı, statta taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Ay-yıldızlı ekibi "" tezahüratlarıyla karşılayan yüzlerce taraftar, kırmızı-beyaz meşale yaktı.
    1. 18.11.2018
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