Süper Lig’den 2 Türk – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’den 2 Türk

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>’den 2 Türk

    maçında Lucescu’nun tercih ettiği ilk 11 dikkat çekti. ’in sakatlanmasıyla Kaan’ın girdiği 11’de ’den iki futbolcu yer aldı.

    'den Hasan Ali ve 'den Mahmut'un dışında diğer futbolcular yurt dışında oynayan temsilcilerimiz oldu
    1. 18.11.2018
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