Mircea Lucescu: "Bu ekipten umutluyum"
Mircea Lucescu, İsveç maçı sonrası konuştu; “İlk yarı çok iyi oynadık. Yediğimiz gol çok kötüydü. Tecrübe eksikliği yaşadık. Bu ekipten umutluyum, inançlarından dolayı. Rekabetçi bir ekip olacaklar.”
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç yenilgisi ile C Ligi'ne düşmemize rağmen takımdan umutlu olduğunu vurguladı. "İlk yarı çok iyi oynadık. Şansa yapılan değil, gerçekten yapılmış 3 pozisyonumuz var" diyen Rumen çalıştırıcı, şöyle devam etti: "İkinci yarıda gördük kendi kulüplerinde oynamayanlar bu duruma tutunamadılar. Kendi kulüplerinde oynasalardı bu hataları yapmazdık. Genç oyunculardan bir ekip kurmaya devam ediyoruz. Bir yere varacağız, varmaya çalışıyoruz. Çok kolay değil genç bir ekibi tekrardan yaratmak." Çok kötü bir gol yediklerini belirten Lucescu sözlerini şöyle tamamladı: Fizik gücüne bakarsanız biz tutunamadık. Bizim oyuncularımız artık kendi kulüplerinde ilk 11 de oynamaları lazım. Yediğimiz gol inanılmaz kötüydü. Bu ekipten umutluyum, inançlarından dolayı. Rekabetçi bir ekip olacaklar. Kendi kulüplerinde oynayan bir takıma ihtiyacımız var. Tecrübe eksikliğini gördük. Bugün bile gördük korkuyorlardı.
- 18.11.2018
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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