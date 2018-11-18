Mircea Lucescu: "Bu ekipten umutluyum"

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç yenilgisi ile C Ligi'ne düşmemize rağmen takımdan umutlu olduğunu vurguladı. "İlk yarı çok iyi oynadık. Şansa yapılan değil, gerçekten yapılmış 3 pozisyonumuz var" diyen Rumen çalıştırıcı, şöyle devam etti: "İkinci yarıda gördük kendi kulüplerinde oynamayanlar bu duruma tutunamadılar. Kendi kulüplerinde oynasalardı bu hataları yapmazdık. Genç oyunculardan bir ekip kurmaya devam ediyoruz. Bir yere varacağız, varmaya çalışıyoruz. Çok kolay değil genç bir ekibi tekrardan yaratmak." Çok kötü bir gol yediklerini belirten Lucescu sözlerini şöyle tamamladı: Fizik gücüne bakarsanız biz tutunamadık. Bizim oyuncularımız artık kendi kulüplerinde ilk 11 de oynamaları lazım. Yediğimiz gol inanılmaz kötüydü. Bu ekipten umutluyum, inançlarından dolayı. Rekabetçi bir ekip olacaklar. Kendi kulüplerinde oynayan bir takıma ihtiyacımız var. Tecrübe eksikliğini gördük. Bugün bile gördük korkuyorlardı.