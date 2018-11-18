Milli Takım'da bir şok daha! – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    'da bir şok daha!

    <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli Takım</a>'da bir şok daha!

    A Milli Takımı'mızda 'den sonra da sakatlanarak kadrodan çıkartıldı

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

    Serdar, dün akşam oynanan -İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı. Hakan'ın ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü.

    Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde A 'ın Konya'daki kampından ayrıldı."

    1. 18.11.2018 09:44
    2. Güncelleme: 18.11.2018 09:48
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