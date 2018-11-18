Milli Takım'da bir şok daha!
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızda Serdar Aziz'den sonra Hakan Çalhanoğlu da sakatlanarak kadrodan çıkartıldı
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Serdar, dün akşam oynanan Türkiye-İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı. Hakan'ın ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü.
Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Konya'daki kampından ayrıldı."
- 18.11.2018 09:44
- Güncelleme: 18.11.2018 09:48
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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