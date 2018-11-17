Yenmeye geldik – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Yenmeye geldik

    Yenmeye geldik

    ’in hocası Andersson, “İlk maçta Türkler bizden daha iyiydi. Bu kez sıkı çalıştık” dedi

    Teknik Direktörü Janne Andersson, zorlu karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca, hazırlık sürecinde iyi bir hafta geçirdiklerini ve herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtirken, "Türkiye iyi bir takım. Fiziksel başarısı iyi. Biz onlar kadar iyi değildik. O maçtan ders aldık. Maçta sakatlanmalar vardı. Onları gidermeye çalıştık. Her maçın kendi oluşumu var. Bireyselde Türk takımı ve oyuncuları daha iyilerdi. Bu maçta daha iyi bir sonuç çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Andersson, kazanmak için oynayacaklarını, oyunun temelinde fazla değişiklik yapmayacaklarını söyledi.
    1. 17.11.2018
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