Yenmeye geldik
İsveç’in hocası Andersson, “İlk maçta Türkler bizden daha iyiydi. Bu kez sıkı çalıştık” dedi
isveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, zorlu karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca, hazırlık sürecinde iyi bir hafta geçirdiklerini ve herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtirken, "Türkiye iyi bir takım. Fiziksel başarısı iyi. Biz onlar kadar iyi değildik. O maçtan ders aldık. Maçta sakatlanmalar vardı. Onları gidermeye çalıştık. Her maçın kendi oluşumu var. Bireyselde Türk takımı ve oyuncuları daha iyilerdi. Bu maçta daha iyi bir sonuç çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Andersson, kazanmak için oynayacaklarını, oyunun temelinde fazla değişiklik yapmayacaklarını söyledi.
- 17.11.2018
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