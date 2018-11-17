Pırıl pırıl jenerasyon – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Pırıl pırıl jenerasyon

    Pırıl pırıl jenerasyon

    Başkanı , “Lucescu ile pırıl pırıl bir jenerasyon yakaladık. EURO 2020’ye katılacağımızdan şüphe etmiyorum” dedi

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı , İsveç ile yapılacak müsabaka için hazırlanan maç kitabında bir yazı kaleme aldı. A 'ın 10 maç sonra Konya'da olacağını hatırlatan Demirören, " taraftarlığı ruhunun öncü şehirlerinden Konya'da yeniden bir milli maç oynayacak olmamızdan dolayı heyecanlıyım. İsveç'i ağırlayacağımız kritik maçta yine şehrimizin eşsiz desteğini göreceğimize inanıyorum" dedi. Demirören, "Lucescu ile yeni bir yapılanma süreci geçiren Ay-Yıldızlılar'ın bu müsabakada da taraftarımıza ihtiyacı var. Uluslar Ligi'ndeki son maçımızı oynuyoruz ama bu bir kader sınavı değil. EURO 2020 yolunda seneye başlayacak elemelerde hedeflediğimiz başarıyı gerçekleştireceğimizden kuşkumuz yok. Takım ruhunu öne çıkartan, kenetlenmiş, pırıl pırıl bir jenerasyon yakaladık ve bunun meyvelerini daha sonraki turnuvalara katılarak toplayacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 17.11.2018
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