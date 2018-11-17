Pırıl pırıl jenerasyon

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, İsveç ile yapılacak müsabaka için hazırlanan maç kitabında bir yazı kaleme aldı. A Milli Takım'ın 10 maç sonra Konya'da olacağını hatırlatan Demirören, "Milli takım taraftarlığı ruhunun öncü şehirlerinden Konya'da yeniden bir milli maç oynayacak olmamızdan dolayı heyecanlıyım. İsveç'i ağırlayacağımız kritik maçta yine şehrimizin eşsiz desteğini göreceğimize inanıyorum" dedi. Demirören, "Lucescu ile yeni bir yapılanma süreci geçiren Ay-Yıldızlılar'ın bu müsabakada da taraftarımıza ihtiyacı var. Uluslar Ligi'ndeki son maçımızı oynuyoruz ama bu bir kader sınavı değil. EURO 2020 yolunda seneye başlayacak elemelerde hedeflediğimiz başarıyı gerçekleştireceğimizden kuşkumuz yok. Takım ruhunu öne çıkartan, kenetlenmiş, pırıl pırıl bir jenerasyon yakaladık ve bunun meyvelerini daha sonraki turnuvalara katılarak toplayacağız" ifadelerini kullandı.