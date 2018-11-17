Konya’da ilgi yoğun olacak
konya'da yapılan milli maçlara büyük ilgi gösteren Konyalılar, Ay-Yıldızlılar’ı bugün de yalnız bırakmayacak.
Zorlu müsabaka öncesi sıkı hazırlanan Konya halkı, biletlerin çoğunu alarak milli takıma her zamanki gibi destek olacak. Daha önce Konya'da yapılan 4 maçın 2'sini kazanıp, 2'sini beraberlikle sonuçlandırmıştık
- 17.11.2018
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