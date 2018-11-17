Gençlerle gideriz

A Mıllı Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç maçı öncesi önemli mesajlar verdi. Kendileri için her maçın önemli olduğunu söyleyen Rumen çalıştırıcı, "Sanırım Avrupa'nın en genç takımıyız. Bu geleceğin takımının kurulduğunu gösterir. Tabii sonuç almanız lazım. Birçok oyuncu gelemedi ama elimizdeki kadro işin önemini biliyor" dedi.



EMRE AKBABA ÖNEMLİ EKSİK



LUCESCU, oyuncuların takımlarında oynamalarının çok önemli olduğunu tekrar ederken, "Oyuncuların çoğu kendi ekiplerinde ilk 11'de oynamaya başladı. Cengiz Ünder, Hakan, Okay gibi. Tabii bunlar çok çalışarak oldu. Şimdi bu ekiple daha iyi yerlere gitmek istiyoruz. Emre Akbaba, bizim için önemli bir oyuncuydu, burada olmaması üzücü" diye konuştu.



TOPAL, ÜNAL VE SAHADA YOK



Lucescu, Enes Ünal ve Mehmet Topal'ın sakatlığı olduğu için forma giyemeyeceğini bildirdi. Rumen çalıştırıcı, Burak Yılmaz'ı kadroya çağırmak istediğini fakat Trabzonspor'da kadro dışı kaldığı için almadığını bildirdi. Luce; Umut Bulut'un yaşlı, Mert Günok'un ise birkaç maçta hata yaptığı için çağırmadığını beirtti ve takımına güvendiğini bildirdi.