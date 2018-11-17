Genç isimler kulübede – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Genç isimler kulübede

    Genç isimler kulübede

    A ’a ilk kez çağrılan Merih Demiral ile yeni jenerasyonun ilk parçaları olan Okan Kocuk (kaleci), Ertuğrul Ersoy (stoper), Mert Müldür (stoper) ve Tarkan Serbest (orta saha) gibi isimlerin İsveç karşısında kulübede olması bekleniyor.

    Bu futbolcuların, İsveç maçının ilerleyen dakikalarında veya 20 Kasım'da ile yapılacak hazırlık maçında şans bulacağı düşünülüyor. Luce'den sürpriz beklenmiyor.
    1. 17.11.2018
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