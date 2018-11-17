Final gözüyle bakıyoruz – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Final gözüyle bakıyoruz

    Final gözüyle bakıyoruz

    Milli Takımı kaptanı Andreas Granqvist, Türk oyuncuların çok yetenekli olduğunu belirtti.

    33 yaşındaki stoper, "Türk Milli Takımı, bireysel oyunda çok yetenekli. Savunmamıza dikkat edeceğiz. Açık alan bırakmamaya çalışacağız. 3 puan alarak grupta üstün olmayı hedefliyoruz. Yenmek için oynayacağız. Kaybedersek düşüyoruz. Bunu istemiyoruz. Maça final gözüyle bakıyoruz" diye konuştu
    1. 17.11.2018
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