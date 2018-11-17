İsveç Milli Takımı kaptanı Andreas Granqvist, Türk oyuncuların çok yetenekli olduğunu belirtti.

33 yaşındaki stoper, "Türk Milli Takımı, bireysel oyunda çok yetenekli. Savunmamıza dikkat edeceğiz. Açık alan bırakmamaya çalışacağız. 3 puan alarak grupta üstün olmayı hedefliyoruz. Yenmek için oynayacağız. Kaybedersek düşüyoruz. Bunu istemiyoruz. Maça final gözüyle bakıyoruz" diye konuştu