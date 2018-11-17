Biz bitti diyelim – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Biz bitti diyelim

    Biz bitti diyelim

    Uluslar B Ligi’nde kalmak için rakibini yenmek isteyen ’ye Konya ev sahipliği yapıyor. Milliler, harika taraftarıyla yeni bir zafere hazırlanıyor

    Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki son maçında 'i konuk ediyor. Grupta 'ya 2 kez mağlup olup, İsveç'i ilk maçta deviren Ay-Yıldızlılar'ın 3 puanı bulunuyor. Lider olarak A Ligi'ne çıkma şansını yitiren A Milliler, İsveç'i devirerek grupta 2. sırayı garantilemek istiyor. Muhtemel bir puan kaybında İsveç, grupta kalma hatta üst tura çıkma umudunu son oynayacağı Rusya maçına taşıyacak. Grupta sonuncu olan takım C Ligi'ne düşecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    HARİKA DÖNÜŞ

    Türkiye bu akşam İsveç ile 12. kez karşılaşacak. 6'sı resmi, 5'i özel geride kalan 11 maçta Türkiye 5, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı. Türkiye bu maçlarda 15 kez fileleri sarsarken, kalesinde ise 13 gol gördü. Türkiye ile İsveç son kez 10 Eylül'de İsveç'te oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaştı. Ay-Yıldızlılar 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 51. dakikada , 88 ve 90+2'de Emre Akbaba'nın attığı gollerle 3-2 kazanmayı başararak gruptaki ilk puanlarını almıştı.

    LUCESCU'NUN 16'INCI SINAVI

    Türkıye, dönemindeki 16. maçına İsveç karşısında çıkacak. Ay-Yıldızlılar, Rumen teknik adamla oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 6 mağlubiyet, 5 beraberlik aldı. 17 kez rakip fileleri sarsıp, 24 gol yedi.

    95

    A Milliler 95 yıllık tarihinde 565. maçına çıkıyor. Türkiye; 564 maçta, 212 galibiyet 220 yenilgi aldı. 132 beraberlik yaşadı.

    67

    Türkiye ile İsveç tarihlerinde ilk kez 1951 yılında karşı karşıya (67 yıl önce) geldi. İsveç'te oynanan özel müsabakada, Ay-Yıldızlılar 50'nci dakikada 'in penaltı golüyle öne geçse de maçı ev sahibi takım 3-1 kazanmıştı.

    17

    Türkiye, İsveç karşısındaki son yenilgisini 17 yıl önce yaşadı. İki ekip, 2002 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında, Eylül 2001'de Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Türkiye, 90+1'de Andersonn'dan yediği golle 2-1 kaybetmişti.

    YÜZDE 100 HAZIRIZ

    Everton'daki gururumuz , teknik direktör Mircea Lucescu ile birlikte basın toplantısına katılan oyuncu oldu. Tosun Paşa, "Çok iyi analizler yaptık ve İsveç'e iyi hazırlandık. Rakibin zaaflarını ve güçlü yönlerini iyi biliyoruz. Yüzde 100 hazırız. Umarım buradan galibiyetle ayrılacağız" diye konuştu.
    1. 17.11.2018
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