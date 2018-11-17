A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup 4. maçında İsveç'e 1-0'lık skor ile mağlup oldu.

İsveç'in golünü 71. dakikada Andreas Granqvist, penaltıdan kaydetti.

A Milli Takım, bu mağlubiyet ile birlikte grup sonuncusu olarak UEFA Uluslar Ligi C Grubu'na düştü.

MAÇTAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile yaptığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. karşılaşması öncesinde ısınırken sakatlanan Serdar Aziz, ilk 11'den çıkarıldı.

Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan Serdar'ın ısınma esnasında kasığında ağrı hissetmesi üzerine Kaan Ayhan ilk 11'e dahil edildi.

Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ile yaptığı son maçın ilk 11'ine göre iki değişiklikle İsveç maçına çıktı.

Oğuzhan Özyakup'un yerine Yunus Mallı, sakatlanan Serdar Aziz yerine ise Kaan Ayhan ilk 11'de forma giydi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Konya'da oynanan Türkiye-İsveç karşılaşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.

Bakan Kasapoğlu karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile izledi.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünleri karşılaşma öncesinde tamamen doldu.

Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin Türk bayrağı bırakıldı. Stadın dışındaki aydınlatma direklerinde de 50 Türk bayrağı kullanıldı.

Yaklaşık 150 İsveçli taraftar da takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.

MİLLİ TAKIMA COŞKULU KARŞILAMA

A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Ay-yıldızlı ekibi "Türkiye" tezahüratlarıyla karşılayan yüzlerce taraftar, kırmızı-beyaz meşale yaktı.

MAÇTA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Stat ve çevresinde 3 bin polis görevlendirilirken, stada giren futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi.