Yurt dışı önemli – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Yurt dışı önemli

    Yurt dışı önemli

    C. Vigo’da top koşturan Okay, “Başka ülkelerde ne kadar çok oyuncu olursa bizim için o kadar iyi” dedi

    A Milli Takım'a Celta Vigo formasıyla katılan hem İsveç maçı hem de yurt dışında oynayan Türk oyuncular hakkında konuştu. 24 yaşındaki orta saha, "Birçok ülke futboluna tanıdık olan, oraların kültürlerini tanımış olan ne kadar futbolcumuz olursa, milli takıma performans olarak daha iyi yansır" dedi. İsveç maçının önemine değinen Yokuşlu, "Yükselme şansımız kalmadı, artık yerimizi korumak için oynayacağız. Önemli maç. Farkındayız. Umarım güzel sonuçla ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 16.11.2018
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