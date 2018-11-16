Yıkılmaz kale! – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Yıkılmaz kale!

    Yıkılmaz kale!

    ’da bileğimiz hiç bükülmedi. ve İzlanda’yı mağlup ettik. Letonya ve ’yla ise berabere kaldık

    Ay Yıldızlılara şehri iyi geliyor. 'un yuvası olan ve yaklaşık 4 yıl önce hizmete giren Konya Stadı; Letonya, , İzlanda ve maçlarından sonra 5. kez maçıyla milli takıma ev sahipliği yapacak. Daha önce yapılan 4 müsabakada ; 2 galibiyet alırken, 2 beraberlik elde etti.

    TARAFTAR SEVİYOR

    2014 yılında biten, 42 bin seyirci kapasiteli stadyumda ilk milli maç, Letonya ile oynandı ve 1-1 berabere bitti. Hollanda (3-0) ve İzlanda (1-0) maçları kazanılırken, en son yapılan Ukrayna karşılaşması 2-2 sonuçlandı. Konya'da 7 gol atarken, kalemizden 3 top çıkardık. Konya halkının maçlara ilgisi takdir toplayıp ve örnek oluyor.

    ZAFER BİZİM

    Konya Belediye Başkanı İbrahim Altay, milli takımın tüm Türkiye'yi mutlu ettiği yerde olacağını söyledi. Altay, "EURO 2016 biletini Konya'mızda kazanmış olmak şehrimiz için mutluluk kaynağıdır. İnanıyoruz ki yarın da zaferle ayrılacak" dedi.
    1. 16.11.2018
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