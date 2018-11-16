Yıkılmaz kale!
Konya’da bileğimiz hiç bükülmedi. Hollanda ve İzlanda’yı mağlup ettik. Letonya ve Ukrayna’yla ise berabere kaldık
TARAFTAR SEVİYOR
2014 yılında biten, 42 bin seyirci kapasiteli stadyumda ilk milli maç, Letonya ile oynandı ve 1-1 berabere bitti. Hollanda (3-0) ve İzlanda (1-0) maçları kazanılırken, en son yapılan Ukrayna karşılaşması 2-2 sonuçlandı. Konya'da 7 gol atarken, kalemizden 3 top çıkardık. Konya halkının maçlara ilgisi takdir toplayıp ve örnek oluyor.
ZAFER BİZİM
Konya Belediye Başkanı İbrahim Altay, milli takımın tüm Türkiye'yi mutlu ettiği yerde olacağını söyledi. Altay, "EURO 2016 biletini Konya'mızda kazanmış olmak şehrimiz için mutluluk kaynağıdır. İnanıyoruz ki yarın da zaferle ayrılacak" dedi.
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