"Pırıl pırıl bir jenerasyon yakaladık"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, iyi bir jenerasyon yakalayan A Milli Takım'ın gelecekteki büyük turnuvalara katılım sağlayacağına inandığı belirtti.
Başkan Demirören, ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın İsveç ile yapacağı müsabaka için hazırlanan maç kitabında yazı kaleme aldı.
A Milli Takım'ın içeride 10 maç sonra Konya seyircisinin önüne çıkacağını hatırlatan Demirören, "Milli takım taraftarlıgˆı ruhunun o¨ncu¨ s¸ehirlerinden Konya'da yeniden bir milli mac¸ oynayacak olmamızdan dolayı duydugˆum heyecanı paylas¸mak istiyorum. Bize EURO 2016 kapılarını ac¸an tarihi zaferlere imza attıgˆımız Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Stadyumu'nda I·svec¸'i agˆırlayacagˆız. Bu kritik mac¸ta da Konya s¸ehrimizin es¸siz destegˆini go¨recegˆimize inancım tam." ifadelerini kullandı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin gelecek yıl başlayacağına değinen Yıldırım Demirören, şunları kaydetti:
"Hocamız Mircea Lucescu ile yeni bir yapılanma su¨reci gec¸iren ay-yıldızlıların bu mu¨sabakada da her zaman itici gu¨c¸ olan taraftarımıza c¸ok ihtiyacı bulunuyor. UEFA'nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki son mac¸ımızı oynuyoruz ama bu bir kader sınavı degˆil. C¸u¨nku¨ EURO 2020 yol haritasında seneye bas¸layacak grup elemelerinde hedefledigˆimiz bas¸arıyı gerc¸ekles¸tirecegˆimizden kus¸kumuz yok. Takım ruhunu o¨ne c¸ıkartan, kenetlenmis¸, pırıl pırıl bir jenerasyon yakaladık ve bunun meyvelerini sadece EURO 2020 degˆil, daha sonraki turnuvalara katılarak da toplayacagˆımızı u¨mit ediyorum."
Demirören, futbolseverlere milli birlik ve beraberligˆi pekis¸tiren, s¸o¨len havasında keyifli bir mac¸ temennisinde bulunarak yazısını tamamladı.
- 16.11.2018 12:39
- Güncelleme: 16.11.2018 13:10
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 1
Yorum
austin millimaçları angaryaya çeviren maçlardan soğutan demirörenin ne dokunulmazlığı var çoktan istifa etmesilazım bu kadr başarısız biri neden
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Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'u devirdi
Toplam 2
Yorum
Galatasaraylı Harika bir haber..Yunanlılara karşı kazanılan her zaferde göğsüm iki kat kabarıyor...NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Güneş istemedi
Toplam 1
Yorum
Niyazi Kulüpte 1-2 maç dahi oynamayan tonla adam var Aras Veli Tolgay zengin vb
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