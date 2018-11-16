Başkan Demirören, ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın İsveç ile yapacağı müsabaka için hazırlanan maç kitabında yazı kaleme aldı.

A Milli Takım'ın içeride 10 maç sonra Konya seyircisinin önüne çıkacağını hatırlatan Demirören, "Milli takım taraftarlıgˆı ruhunun o¨ncu¨ s¸ehirlerinden Konya'da yeniden bir milli mac¸ oynayacak olmamızdan dolayı duydugˆum heyecanı paylas¸mak istiyorum. Bize EURO 2016 kapılarını ac¸an tarihi zaferlere imza attıgˆımız Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Stadyumu'nda I·svec¸'i agˆırlayacagˆız. Bu kritik mac¸ta da Konya s¸ehrimizin es¸siz destegˆini go¨recegˆimize inancım tam." ifadelerini kullandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin gelecek yıl başlayacağına değinen Yıldırım Demirören, şunları kaydetti:

"Hocamız Mircea Lucescu ile yeni bir yapılanma su¨reci gec¸iren ay-yıldızlıların bu mu¨sabakada da her zaman itici gu¨c¸ olan taraftarımıza c¸ok ihtiyacı bulunuyor. UEFA'nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki son mac¸ımızı oynuyoruz ama bu bir kader sınavı degˆil. C¸u¨nku¨ EURO 2020 yol haritasında seneye bas¸layacak grup elemelerinde hedefledigˆimiz bas¸arıyı gerc¸ekles¸tirecegˆimizden kus¸kumuz yok. Takım ruhunu o¨ne c¸ıkartan, kenetlenmis¸, pırıl pırıl bir jenerasyon yakaladık ve bunun meyvelerini sadece EURO 2020 degˆil, daha sonraki turnuvalara katılarak da toplayacagˆımızı u¨mit ediyorum."

Demirören, futbolseverlere milli birlik ve beraberligˆi pekis¸tiren, s¸o¨len havasında keyifli bir mac¸ temennisinde bulunarak yazısını tamamladı.